Изнасилованная 14-летняя школьница из Железногорска стала мамой

https://static.news.ru/photo/e7f3240e-dfc1-11ea-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летняя школьница из Железногорска Даша Суднишникова, изнасилованная в прошлом году, родила девочку. Об этом она сообщила в Instagram.

Ребёнок появился на свет утром, в 10 часов. Новоиспечённая мама и малышка находятся в роддоме и чувствуют себя хорошо.

Об истории Даши узнали в январе 2020 года, когда о её беременности стало известно широкой общественности. На момент зачатия ей было 13 лет. Поначалу она назвала отцом ребёнка своего 10-летнего друга Ваню. Тот не отнекивался, однако позже стало известно, что настоящий отец — 15-летний подросток. Сейчас он находится под следствием и может попасть в тюрьму за изнасилование.

С Ваней Даша, несмотря на всю неоднозначность истории, остаются хорошими друзьями.

Со временем свыклась и приняла то, что Ваня будет отцом, хоть и не биологическим, — призналась однажды девочка.

Девочка с самого начала решила не делать аборт. По её словам, ребёнок не виноват, что появился при таких обстоятельствах. В будущем, уверена школьница, она не смогла бы себя простить, если бы пошла на такое. Она завела аккаунт в Instagram, где стала рассказывать о своей беременности.

Сейчас у неё в подписчиках — 400 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал о непростом финансовом положении семьи школьницы — её мать не работает по состоянию здоровья, а доходы отца невелики. В связи с этим девочка зарабатывала на рекламе в социальных сетях, чтобы накопить средства на роды, вещи для ребёнка и мебель.