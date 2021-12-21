Издатели и МГИМО займутся созданием Международной ассоциации деловых медиа

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), выпускающая «Ведомости» издательская группа «Бизнес Ньюс Медиа» и Фонд развития медиакоммуникаций и информационного общества подписали соглашение о взаимодействии в создании глобальной ассоциации деловых СМИ Global Business Media Association. Целью проекта является формирование глобального медиапартнёрства со свободным обменом знаниями и развитием сотрудничества в международной журналистике, сообщает пресс-служба Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества.

Мы считаем, что глобальная мировая аудитория, независимо от доходов, и на каком бы языке она ни говорила, заслуживает иметь равный доступ к знаниям, касающимся будущего планеты и понимания трендов развития различных сфер знаний и отраслей, связанных с жизнедеятельностью человека и устойчивым развитием всех континентов; к широкому кругу мнений мировых лидеров и мыслителей, — рассказал председатель попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества Иван Ерёмин.

Он добавил, что целью проекта является в том числе решение глобальных задач, с которыми сталкивается человечество. Также, по словам Ерёмина, поддержка МГИМО откроет доступ к глобальному профессиональному контенту на разных языках, а уже имеющийся опыт сотрудничества с ведущими вузами демонстрирует его эффективность и для организаторов, и для участников программ.

Он подчеркнул, что Global Business Media Association нацелена стать экосистемой ведущих СМИ шести континентов. В её интересах находится и климатическая повестка, и темы устойчивого развития территорий, и внедрение инноваций в деятельность глобальных компаний, а также новые стандарты в развитии науки, здравоохранения и образования.