Издателей «Батенька, да вы трансформер» заподозрили в уклонении от налогов

Руководители издательского дома «Мамихлапинатана», выпускавшего интернет-журнал «Батенька, да вы трансформер», подозреваются в неуплате налогов, им грозит привлечение к уголовной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Общая сумма задолженности составляет более 11 млн рублей.

На счет компании должно было поступить более 2 млн рублей, но неустановленные лица из числа руководителей издания сделали так, чтобы этого не произошло, хотя знали о своих долгах по налогам и страховым взносам, — сказал собеседник агентства.

«Мамихлапинатана» была основана журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Кроме «Батеньки», ИД владел новостным порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией «Глаголев FM». По данным Единого госреестра юрлиц (ЕГЮРЛ), он прекратил свое существование в начале февраля. Сейчас деятельность компании проверяется правоохранительными органами.