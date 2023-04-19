Издатель предложил создать комиссию по разбору жалоб на ЛГБТ-литературу Издатель Косыгин предложил создать комиссию по жалобам на ЛГБТ-литературу во избежание хаоса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России необходимо создать государственную структуру по приему жалоб на литературу с ЛГБТ-пропагандой, заявил в беседе с НСН исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин. По его мнению, иначе борьба с пропагандой ЛГБТ в литературе будет вестись по хаотичному принципу «кто-то что-то увидел», так как алгоритма такой борьбы пока не существует.

Соблюдаться требования будут как обычно, хаотично — «кто-то что-то увидел, услышал». Пусть создают комиссию, куда можно пожаловаться. Иначе будет хаос, как с книгами иноагентов. Некоторые книжные магазины продают открыто, другие в темную пленку запаковывает, а маркетплейсы снимают обложку, — привел пример Косыгин.

Ранее приказ Роскомнадзора о критериях пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения. Норма вступает в силу уже 1 сентября текущего года и будет действовать следующие шесть лет. Косыгин уточнил, что ни одна книга его издательства в перечень запрещенных не попадает.

Между тем политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин предложил импортозаместить западную литературу индийской. По его мнению, образ «простого человека» в индийской литературе близок для россиян.