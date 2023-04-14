Политолог рассказал, почему индийская литература россиянам ближе западной Политолог Бредихин назвал образ «простого человека» в индийской литературе близким для россиян

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В России может произойти «книжное импортозамещение» из-за желания Запада переписывать произведения, которые не соответствуют либеральным ценностям, рассказал главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин. Комментируя ситуацию «360», он пояснил, что российские читатели ничего не потеряют, так как для них откроется богатый мир литературы Востока. По словам политолога, произведения индийских авторов будут особенно близки россиянам.

Индийская литература описывает те события, которые близки нашим гражданам, их образ «простого человека» близок нам, такой же, как и у нас в России, поэтому можно найти какие-то общие точки соприкосновения, — отметил эксперт.

Член Союза журналистов России Маис Курбанов уточнил, что цензурное влияние Запада может привести к тому, что книги будут поступать переводчикам в уже отредактированном виде. По его мнению, российские читатели легко откажутся от такой литературы, так как смогут быстро переориентироваться в условиях разрыва культурных связей с Западом.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что США уже давно занимаются корректировкой книг. Так, в произведении «Анна Каренина» Льва Толстого американцы заменили последнюю сцену, чтобы она была корректной с точки зрения гендерной политики. Эксперт отметил, что ожидать подобной практики с переписывание классики в России не стоит.

В нашей стране — нет. Мы, как это ни парадоксально звучит, при всех наших проблемах в системе образования, гораздо более образованы. <...> А чтобы переписать книги, для этого нужно иметь народ, который ничего не знает, — уточнил политолог.

Издательство HarperCollins ранее подвергло редактированию романы английской писательницы детективов Агаты Кристи. Оттуда убрали «потенциально оскорбительные» слова и фрагменты. Из некоторых произведений были удалены целые отрывки текстов.