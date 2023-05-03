Избившие баскетболиста Шведа предложили ему пойти на сделку SHOT: напавшие на баскетболиста Шведа предложили ему деньги с целью «замять» дело

Хулиганы, избившие баскетболиста Алексея Шведа 2 мая в центре Москвы, звонили ему на следующий день и просили «замять» дело, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его словам, они предложили крупную сумму денег спортсмену, но тот от всего отказался.

По данным SHOT, утром 3 мая Швед получил сразу несколько звонков от нападавших и их друзей. Изначально они пытались узнать о его самочувствии и настрое, позднее уже предлагали суммы, утверждая, что «с ноликами в цифре проблем не возникнет».

Как рассказала жена баскетболиста в беседе с РЕН ТВ, в день нападения возле ресторана стояла большая компания людей. Увидев ее те заявили, что из-за ее мужа они проиграли ставку.

Баскетболиста ЦСКА избили посетители ресторана Joon в центре Москвы, где он отдыхал с женой и друзьями 2 мая. У Шведа возник конфликт с компанией из нескольких человек на выходе из заведения, который перерос в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму. Драку прекратили работники ресторана. Трое подозреваемых в избиении баскетболиста были задержаны.

Один из участников драки, представившийся Князем Амираслановым, сообщил Telegram-каналу Baza, что инициатором конфликта был спортсмен. По словам Амирасланова, к его компании сначала подошла жена Шведа, которая начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». Он добавил, что девушка была пьяна. Затем к разговору подключился баскетболист.