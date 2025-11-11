Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 09:08

Избавляемся от зеленоватого налета: как легко почистить медные провода дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Со временем медные провода покрываются некрасивым зеленым слоем окиси, снижающей качество контакта и проводимость тока. Специальные средства для чистки стоят дорого, да и не всегда есть под рукой. Однако существуют доступные народные способы, благодаря которым ваш провод снова засияет чистотой!

Один из проверенных методов — чистка раствором обычной поваренной соли и столового уксуса. Просто замочите оголенный конец провода в смеси, и вскоре окислы исчезнут сами собой.

Затем окуните провод в слабый раствор пищевой соды, чтобы убрать следы кислоты. А еще проще воспользоваться аптечным аспирином: достаточно положить пару таблеток в воду и оставить там провод минут на 10–20. Оба способа отлично справляются даже с самыми сильными загрязнениями, обеспечивая надежную подготовку перед лужением и пайкой.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером — а утром лишь смыть ее водой.

