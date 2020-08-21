Из-за санкций против РФ в Книгу Гиннесса не внесли новый рекорд

В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд, установленный холдингом «Технодинамика», который развернул в небе над Московской областью российский триколор площадью около пяти тысяч квадратных метров.
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Из-за пандемии коронавируса представители Книги Гиннесса связались с организаторами прыжка по Skype. Согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, приглашённые эксперты в присутствии независимых наблюдателей измерили размеры разложенного на земле триколора — 91,72 метра на 54,95 метра. До этого рекорд принадлежал ОАЭ, где в небе был развёрнут флаг площадью 4885,65 квадратного метра.
Приглашённые эксперты Книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России, — сообщили в холдинге.
По данным пресс-службы, на следующий день после прыжка представители организации сообщили компании «Технодинамика», что не имеют другого выбора, кроме как отказаться от регистрации рекорда из-за торговых ограничений между холдингом и США.
По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, рекорд можно не зарегистрировать, но отменить нельзя.
Он состоялся и вошёл в историю. Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что несовершеннолетние спортсмены из Чечни установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и упражнениях на пресс. Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому олимпийскому дню.
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