Из-за санкций против РФ в Книгу Гиннесса не внесли новый рекорд

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В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд, установленный холдингом «Технодинамика», который развернул в небе над Московской областью российский триколор площадью около пяти тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу холдинга. По её данным, прыжок с гигантским флагом совершил инструктор по парашютно-десантной подготовке «Аэрограда Коломна» Олег Тощев. Для этого использовалась экспериментальная парашютная система типа «крыло», разработанная «НИИ Парашютостроения».

Из-за пандемии коронавируса представители Книги Гиннесса связались с организаторами прыжка по Skype. Согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, приглашённые эксперты в присутствии независимых наблюдателей измерили размеры разложенного на земле триколора — 91,72 метра на 54,95 метра. До этого рекорд принадлежал ОАЭ, где в небе был развёрнут флаг площадью 4885,65 квадратного метра.

Приглашённые эксперты Книги «Гиннесс. Мировые рекорды» зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России, — сообщили в холдинге.

По данным пресс-службы, на следующий день после прыжка представители организации сообщили компании «Технодинамика», что не имеют другого выбора, кроме как отказаться от регистрации рекорда из-за торговых ограничений между холдингом и США.

По словам гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова, рекорд можно не зарегистрировать, но отменить нельзя.

Он состоялся и вошёл в историю. Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что несовершеннолетние спортсмены из Чечни установили мировые рекорды в отжиманиях на брусьях и упражнениях на пресс. Мероприятие было приурочено ко Всероссийскому олимпийскому дню.