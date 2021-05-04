Из музея ВС России украли экспонаты на 12 миллионов

https://static.news.ru/photo/7f01570c-ad95-11eb-bdf0-96000091f725_660.jpg Фото: patriotp.ru

Неизвестные лица похитили около 400 экспонатов из музея Вооружённых сил РФ, расположенного в подмосковном парке «Патриот». Как сообщает Telegram-канал Baza, с заявлением в полицию обратился директор филиала музея Владислав Педенко.

Перед открытием учреждения в его распоряжение направили 5000 объектов из главного военного музея. В ходе недавней инвентаризации администрация выяснила, что в наличии имеется лишь 4600 экспонатов. Среди пропавшего — немецкие кресты, которые фашисты готовили к захвату Москвы, а также наградное советское оружие, военная форма и прочие аксессуары. Общую стоимость пропавших вещей оценивают в 12 млн рублей.

Педенко уточнил, что музей строили в спешке. Уже после того, как на объект завезли экспонаты, в его окрестностях всё ещё оставалось много посторонних людей. Директор филиала полагает, что кражу мог совершить один из строительных рабочих. Полиция начала проверку.

Ранее администрация музея Эрмитаж объяснила сомнения в подлинности изделий ювелира Карла Фаберже заменой деталей при реставрации.