Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже

https://static.news.ru/photo/099f2456-9479-11eb-abc1-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео The State Hermitage Museum/youtube.com

В Эрмитаже объяснили сомнения в подлинности изделий ювелира Карла Фаберже заменой деталей при реставрации. О результатах проверки сообщается на сайте организации.

Отмечается, что предметы с выставки Фаберже, которая проводится в Эрмитаже, прошли дополнительную экспертизу в лабораториях музея. Эксперты пришли к выводу, что сомнения в их подлинности связаны с некачественной реставрацией предметов и заменой подлинных деталей.

Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации — музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат в целом атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов, — сделали вывод специалисты.

Эксперты не исключили, что некоторые предметы могли подвергаться переделке. Например, «императорские» пасхальные яйца могли лишиться оригинальных портретов династии Романовых.

В Эрмитаже считают, что для того, чтобы с полной точностью установить подлинность изделий Фаберже, потребуется провести комплексные исследования и сравнение предметов из разных коллекций с эталонными, в частности, из Музея Фаберже в Баден-Бадене.

Известно, что российский ювелир Карл Фаберже, являющийся немцем по происхождению, создал как минимум 71 яйцо, в том числе 54 императорских. В Оружейной палате хранятся десять таких яиц. Издание уточняет, что даже неимператорское яйцо стоит не менее миллиона фунтов стерлингов.

Как ранее писал NEWS.ru, миллиардер Виктор Вексельберг — один из самых заметных меценатов и коллекционеров России. Уже много десятилетий он собирает предметы декоративно-прикладного искусства дореволюционной России. В его коллекции — табакерки, столовое серебро, религиозные предметы, ювелирные украшения. Самой заметной и ценной частью коллекции стали девять императорских пасхальных яиц ювелирной фирмы Фаберже.