Из фарша готовлю пирог а-ля бургер: наедаешься одним кусочком — легко заменит обед или ужин

Пирог а-ля бургер — это гениальное сочетание любимого фастфуда и домашней выпечки. Хрустящее слоеное тесто скрывает внутри сочную мясную начинку с пикантными солеными огурцами и тягучим плавленым сыром.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2-3 соленых огурца, 1 помидор, 1 красная луковица, 2-3 ст. л. кетчупа, 2-3 ст. л. горчицы, 4-5 ломтиков плавленого сыра, соль, перец.

Рецепт: фарш обжарьте с луком до готовности, посолите, поперчите. Соленые огурцы, помидор и красный лук нарежьте мелкими кубиками. Слоеное тесто разделите на две части, каждую раскатайте. Одну часть выложите на противень, смажьте кетчупом и горчицей. Выложите слоями: фарш, соленые огурцы, красный лук, помидор, сыр.

Накройте вторым пластом теста, защипните края. Сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте яйцом для румяности. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Это блюдо за счет своей сытости легко заменит обед или удин. Наедаешься одним кусочком!

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из двух ингредиентов — капусты и яиц.