Из фарша готовлю пирог а-ля бургер: наедаешься одним кусочком — легко заменит обед или ужин

Пирог а-ля бургер — это гениальное сочетание любимого фастфуда и домашней выпечки. Хрустящее слоеное тесто скрывает внутри сочную мясную начинку с пикантными солеными огурцами и тягучим плавленым сыром.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 2-3 соленых огурца, 1 помидор, 1 красная луковица, 2-3 ст. л. кетчупа, 2-3 ст. л. горчицы, 4-5 ломтиков плавленого сыра, соль, перец.

Рецепт: фарш обжарьте с луком до готовности, посолите, поперчите. Соленые огурцы, помидор и красный лук нарежьте мелкими кубиками. Слоеное тесто разделите на две части, каждую раскатайте. Одну часть выложите на противень, смажьте кетчупом и горчицей. Выложите слоями: фарш, соленые огурцы, красный лук, помидор, сыр.

Накройте вторым пластом теста, защипните края. Сделайте несколько надрезов сверху для выхода пара. Смажьте яйцом для румяности. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Это блюдо за счет своей сытости легко заменит обед или удин. Наедаешься одним кусочком!

Ранее стало известно, как приготовить лепешку из двух ингредиентов — капусты и яиц.

Читайте также
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Общество
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Пирог «Кусочек» собирается из того, что есть в холодильнике: простой рецепт на молоке
Общество
Пирог «Кусочек» собирается из того, что есть в холодильнике: простой рецепт на молоке
Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Семья и жизнь
Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Забудьте о голодовке: этот салат стоит копейки
Семья и жизнь
Забудьте о голодовке: этот салат стоит копейки
Беру банку фасоли и натираю сыр: этот обалденный салат разлетается первым — готовьте двойную порцию
Общество
Беру банку фасоли и натираю сыр: этот обалденный салат разлетается первым — готовьте двойную порцию
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

