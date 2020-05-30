Из Афин в Москву вылетел последний вывозной рейс

В Москву из Афин вылетел последний вывозной рейс с 52 россиянами на борту. Об этом сообщает российское посольство в Греции.
По его данным, это третий рейс из Греции. Двумя предыдущими в РФ вернулись около 190 российских граждан.
Им [рейсом] вывезены последние из наших граждан, обратившиеся за содействием в возвращении на родину в условиях прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, — говорится в сообщении посольства.
Большинство пассажиров — жители юга России, однако есть и граждане, проживающие в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах. Для доставки россиян в афинский аэропорт из северных районов Греции греческий предприниматель Борис Музенидис бесплатно предоставил автобус из Салоник,
Благодарим власти Греции за помощь в своевременном решении всех вопросов, связанных с подготовкой вывозного рейса, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня.
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