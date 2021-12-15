Итальянский епископ опроверг существование Санта-Клауса

Итальянский епископ Антонио Стальяно в ходе церковной службы ошеломил маленьких детей словами о том, что Санта-Клауса не существует. Юные прихожане плакали и даже пытались переубедить священника, однако тот непреклонно настаивал на том, что Санта-Клаус — не более чем маркетинговый ход бренда Coca-Cola, пишет Live 24.

При этом священнослужитель настаивал на том, что божественные силы, в отличие от выдуманных новогодних героев, никогда не оставляют ни бедных, ни богатых. Хотя многие ученые до сих пор спорят о существовании высшей силы, а тем более конкретных героев, как Иисус Христос, — сообщает издание.

Он заявил, что Санта-Клаус приносит подарки только тем семьям, у которых есть деньги. Причём неважно, хорошо или плохо вели себя дети. Своё мнение Стальяно аргументировал рассказом о том, как он каждый год приходит к мигрантам, которые и не знают о существовании Санта-Клауса, так как у их родителей нет средств для покупки подарка на Новый год.

Ранее психолог Карина Рихтере посоветовала россиянам перед выбором подарка на Новый год понаблюдать за интересами и желаниями ребёнка. Она порекомендовала заранее предупредить, что Дед Мороз вряд ли подарит последний iPhone.