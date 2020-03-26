В крупнейшей в РФ ассоциации разработчиков софта «Руссофт» рассказали, что из-за коронавируса и падения рубля задерживаются выплаты по контрактам. Всё это может привести к оттоку кадров.
Особенно это характерно для госкорпораций, которые всё больше задерживают платежи по контрактам с ИТ-компаниями. В результате у наших компаний не остаётся средств, чтобы исправно выплачивать зарплаты персоналу, — сказал глава ассоциации Валентин Макаров.
Он также отметил, что инновационный малый и средний бизнес «является главной силой, осуществляющей цифровую трансформацию экономики», ослабление которой чревато замедлением цифровой трансформации в стране. Макаров считает, что власти должны обратить внимание на их проблемы и оказать необходимую поддержку,
Как писал ранее NEWS.ru, предприятия смогут получить кредиты для оплаты труда сотрудников. Такую возможность прорабатывает правительство, сообщил заместитель председателя кабинета министров Андрей Белоусов на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. По его словам, выплаты могут начаться в пилотном режиме уже в ближайшее время, они будут производиться через Сбербанк и ВТБ.
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