https://static.news.ru/photo/a9e19648-6f76-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В крупнейшей в РФ ассоциации разработчиков софта «Руссофт» рассказали, что из-за коронавируса и падения рубля задерживаются выплаты по контрактам. Всё это может привести к оттоку кадров.

Особенно это характерно для госкорпораций, которые всё больше задерживают платежи по контрактам с ИТ-компаниями. В результате у наших компаний не остаётся средств, чтобы исправно выплачивать зарплаты персоналу, — сказал глава ассоциации Валентин Макаров.

Он также отметил, что инновационный малый и средний бизнес «является главной силой, осуществляющей цифровую трансформацию экономики», ослабление которой чревато замедлением цифровой трансформации в стране. Макаров считает, что власти должны обратить внимание на их проблемы и оказать необходимую поддержку, передаёт ТАСС.

Как писал ранее NEWS.ru, предприятия смогут получить кредиты для оплаты труда сотрудников. Такую возможность прорабатывает правительство, сообщил заместитель председателя кабинета министров Андрей Белоусов на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным. По его словам, выплаты могут начаться в пилотном режиме уже в ближайшее время, они будут производиться через Сбербанк и ВТБ.