IT-эксперт рассказал, как найти аккаунты незнакомого человека в соцсетях

https://static.news.ru/photo/68671f34-0e78-11eb-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Найти все аккаунты человека в социальных сетях можно, обладая хотя бы минимальной информацией о нём, рассказал партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Например, если есть фотография искомого человека, можно попробовать отыскать его страничку по ней, передаёт ПРАЙМ.

Если есть фотография человека, можно воспользоваться поиском по снимку, такой сервис, например, предоставляет Google. Чаще всего люди используют удачные снимки сразу в нескольких соцсетях — где-то на аватарке, где-то в папке с фотоснимками. При таком поиске высока вероятность найти сразу несколько аккаунтов человека, — объяснил Мясоедов.

Также в поисках можно опираться на круг общения человека: сначала найти этих людей, внеся их имена и фамилии в строку поиска в соцсети, ограничив возрастной диапазон и город, а после изучить их списки друзей. Если знать место жительства человека, который вас интересует, можно просмотреть список подписчиков крупных городских пабликов, которые есть у каждого населённого пункта.

Ещё один способ поиска — пробить человека по номеру телефона. Можно попробовать отослать человеку рубль в приложении Сбербанка по номеру телефона. Если карта привязана к телефону, можно получить имя, отчество и первую букву фамилии, — добавил эксперт.

Мясоедов не рекомендует в поисках прибегать к услугам различных сервисов, которые требуют доступа к данным самого автора запроса. Получив деньги, создатели таких сервисов могут не оказать услугу, а если клиент оставил свои логин и пароль от соцсети, его аккаунт может быть украден.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что некоторые россияне выкладывают в Сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники.