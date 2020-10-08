Эксперт объяснил опасность публикации в соцсетях фото вида из окна

https://static.news.ru/photo/3bc4b44a-09ce-11eb-96c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что некоторые россияне выкладывают в Сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

По его словам, недоброжелателей может заинтересовать даже фотография, сделанная из окна квартиры или рабочего офиса.

Некоторые социальные сети и сайты не «очищают» историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включённых геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана, — пояснил Аверин в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за время пандемии в России резко выросло количество преступлений, совершённых с помощью компьютера и высоких технологий. Кроме того, увеличилось и количество фейков, которые, подобно вирусу, распространялись в социальных сетях под маской правдоподобной информации. Всё это показало уязвимость людей перед мошенниками и манипуляторами общественным мнением.