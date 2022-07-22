IT-эксперт объяснил, почему от разблокировки Tor «ни холодно, ни жарко» IT-эксперт Муртазин: россиянам от разблокировки Tor «ни холодно, ни жарко»

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Большинство граждан РФ ресурсом The Tor Project не пользовались для обхода различных запретов, поэтому от его разблокировки Роскомнадзором юзерам «ни холодно, ни жарко», заявил NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, Tor чаще эксплуатируют злоумышленники, торгующие запрещенным товаром — наркотиками или оружием.

Большинство людей «Тором» не пользуются, а кто пользовался — умеют и так обходить блокировки. Так что от решения РКН ни холодно, ни жарко тем, кто пользуется. Tor — специфическая вещь для повернутых на собственной безопасности или для злоумышленников, кто торгует через Сеть чем-то незаконным — запрещенными веществами или оружием. Для обхода блокировок достаточно VPN-клиента и городить огород с Tor нет смысла, — подчеркнул Муртазин.

Роскомнадзор накануне исполнил решение Саратовского областного суда, разблокировав доступ к сайту The Tor Project на территории России. Как напомнила адвокат The Tor Project Екатерина Абашина, слова которой приводятся на сайте общественной организации «Роскомсвобода», само решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, однако Роскомнадзор «неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта».

Сайт Tor позволяет пользователям устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт на территории РФ на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещённому в России контенту.

По данным Роскомсвободы, пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров. Впоследствии в официальном блоге Tor подтвердили блокировку. 19 мая Саратовский областной суд отменил решение по делу сети, отметив, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле.