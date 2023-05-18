IT-эксперт дал совет на случай шантажа интимными фото в интернете IT-эксперт Власов посоветовал игнорировать шантажистов, угрожающих рассылкой интимных фото

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Гражданам, которых пытаются шантажировать интернет-рассылкой интимных фотографий в случае невыплаты выкупа, необходимо обратиться в полицию и игнорировать аферистов, ни в коем случае не выполняя их требований, рассказал Lenta.ru эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он также подчеркнул важность документального подтверждения полученных угроз.

Никому никогда нельзя платить выкуп, и разговор с мошенником нельзя вести. Нет никакой вероятности, что от человека, который попытается откупиться от мошенников, отстанут. Вы заплатите один раз выкуп, потом вас будут заставлять платить и второй, и третий разы, — подчеркнул специалист.

Он призвал жертв подобных вымогательств не стесняться обращаться в правоохранительные органы, ведь действия шантажистов подпадают под уголовную статью. Также желательно иметь аудиозапись беседы с аферистами, если речь идет о телефонном звонке, либо скриншоты сообщений, если угрозы поступали по переписке.

Власов добавил, что жертвы шантажистов зачастую грубо и оскорбительно общаются с ними, угрожая расправой или судом. Это является ошибкой, подчеркнул эксперт, посоветовав изначально не вступать в диалог с аферистами.

В 2020 году в Сети появилось интим-видео с участием российского футболиста Артема Дзюбы. Позже сообщалось, что у спортсмена вымогали крупную сумму денег, чтобы ролик не появился в свободном доступе. Однако футболист отказался платить шантажистам.