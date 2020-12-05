«История с ним разберётся»: в Союзе пенсионеров оценили должность Чубайса

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В Союзе пенсионеров России воздержались от однозначной оценки этого назначения.

История с ним разберётся, покажет, расскажет, что он для России хорошего или плохого сделал. Я лично не готов оценивать его действия и поступки. Человек он умный, грамотный. Но оценивать я не берусь, — заявил глава московского отделения Союза пенсионеров Игорь Корнеев, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Корнеев пояснил, что оценивать деятельность Чубайса в различных структурах в разное время сложно ещё и потому, что нет достоверной информации о его работе. По словам руководителя отделения организации пенсионеров, всё, что на данный момент известно, является лишь слухами, а для составления компетентного мнения необходимо изучать документы.

Чубайс, напомним, в начале 90-х разрабатывал программу приватизации в РФ. Помимо прочего, он был вице-премьером, главой президентской администрации, занимал должности министра финансов и первого замглавы правительства. Возглавлял РАО "ЕЭС России", а затем — до недавнего времени — «Роснано».

Как ранее писал NEWS.ru, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс сможет наполнить новую должность содержанием, полезным для страны, считает его бывший коллега по кабмину страны Сергей Шахрай. По его словам, в первые месяцы работы Чубайсу понадобится поддержка на высшем уровне, в том числе со стороны президента РФ и министра иностранных дел.