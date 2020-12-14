Историк Соколов заявил, что убил Ещенко в состоянии полного умопомрачения

https://static.news.ru/photo/7b8235fc-3e13-11eb-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: wikimedia.org

Историк Олег Соколов заявил, что убил аспирантку Анастасию Ещенко неумышленно, находясь в состоянии полного умопомрачения. Об этом фигурант рассказал во время заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

Он полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном. По словам подозреваемого, ситуация является для него мучительной. Прокуратура требует для Соколова 15 лет колонии строгого режима. Наказание может быть сложено по статьям об убийстве и за незаконное хранение оружия.

Но не умышленно, это было (убийство Анастасии Ещенко. — NEWS.ru) в состоянии полного умопомрачения, которое было из-за сказанных ужасных оскорблений моих детей. Да, это сделал я, но я не знаю, можно ли это назвать — умышленно, а тем более предумышленно. По моему убеждению, нет, — цитирует слова 64-летнего обвиняемого РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Адвокат родственников убитой аспирантки Анастасии Ещенко Александра Бакшеева заявила, что подозреваемый в расправе историк Олег Соколов просматривал на карте места, куда можно спрятать останки.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Соколов застрелил Ещенко из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Некоторое время спустя пьяного доцента вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором обнаружили части тела девушки.

Известно, что между историком и его подопечной была близкая связь. Соколов утверждает, что взял обрез, чтобы напугать сожительницу. По его словам, он не помнит, что было дальше, так как находился в состоянии аффекта. Однако сторона обвинения настаивает, что убийство было хладнокровно спланировано, так как перед преступлением рассматривал на Google Картах набережные Мойки и Пряжки, писал NEWS.ru.