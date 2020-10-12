Историк Соколов рассказал, почему убил Анастасию Ещенко

https://static.news.ru/photo/eeba9f9c-0c94-11eb-a48f-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ru.wikipedia.org

Историк Олег Соколов рассказал, каким образом он убил аспирантку СПбГУ, свою сожительницу Анастасию Ещенко. В ходе заседания 12 октября он поделился подробностями случившегося почти год назад.

В ночь на 9 ноября 2019 года Соколова выловили из реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее у него в квартире нашли голову и другие части тела Анастасии Ещенко. Историк убил девушку несколькими выстрелами в голову, после чего решил скрыть следы преступления, расчленив тело.

Соколов подтвердил версию следствия о том, что причиной ссоры, переросшей в трагедию, стала ревность Анастасии к его детям от предыдущих браков. Он подчёркивает, что у него не было мысли об убийстве — если верить его словам, взяться за ружьё его спровоцировала истерика Ещенко.

Она схватила нож и кричала, что зарежет. Я хотел испугать её и вспомнил про обрез. Я не мог вытерпеть, что она оскорбляла детей, — утверждает историк.

По его словам, он собирался выстрелить в стену, но в этот момент Анастасия побежала, и он, «видимо, попал в неё». Соколов заявляет, что не помнит, что было дальше. Он рассказал, вместе с тем, что после случившегося выпивал с друзьями в течение двух часов, находясь при этом в состоянии «безумия». И только уже на берегу Мойки, как признаётся убийца, он очнулся, понимая, что «сделал что-то ужасное».

Ранее NEWS.ru писал, что Соколов рассказал о подробностях интимной стороны его отношений с Анастасией Ещенко. Во время судебного заседания он признал вину в совершённом преступлении.