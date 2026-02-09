Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:44

Историк ответил, какие звезды могут стать голосом поколения

Историк Тихонов: Джиган и Mia Boyka могут стать голосом современного поколения

Джиган Джиган Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Джиган, Mia Boyka и ряд других исполнителей могут стать голосом современного поколения, заявил «Вечерней Москве» специалист отдела информационной работы и популяризации исторического наследия РГАКФФД Александр Тихонов. Он отметил, что в будущем они могут дорасти до уровня культовых звезд.

Например, уже долго держатся Zivert, Мари Краймбери, Джиган, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka с треком «Базовый минимум». Но их творчество другое, оно обращено к личным проблемам, внутренним переживаниям, лирике, — рассказал Тихонов.

Историк подчеркнул, что качество музыки со временем не становится хуже. По его словам, сейчас драматургия социальных проблем не стоит так же остро, как 30 или 40 лет назад.

Ранее сообщалось, что песня Birds of a Feather Билли Айлиш стала самым прослушиваемым женским сольным треком в истории Spotify. Композиция набрала 3,377 млрд прослушиваний.

