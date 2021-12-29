Обыск прошёл в доме экс-главы администрации Назрани

Правоохранительные органы проводят обыск в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт. Причина проведения обысков не уточняется, официальных данных на этот счёт также пока нет.

В рамках оперативно-следственных действий в доме бывшего мэра Назрани Алихана (Аслабека) Тумгоева с раннего утра проходят обыски, — сказал собеседник агентства.

Тумгоев оставил должность мэра города в сентябре 2019 года в связи с истечением срока полномочий, поблагодарив коллектив администрации и жителей за многолетнюю совместную работу. На посту главы Назрани его сменил член центрального совета партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев.

Ранее в центральный аппарат Следственного комитета России было передано уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По информации силовиков, в 2018 году Алексеенко, будучи первым вице-губернатором Краснодарского края, через посредника получил дорогостоящее ружьё стоимостью 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.