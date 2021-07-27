Исследователи: «Вектор» нарушил обещание поделиться результатами испытаний

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора обещал поделиться с исследователями вакцины «ЭпиВакКорона» промежуточным итогом III этапа испытания, но так и не сделал этого. Об этом NEWS.ru рассказал член инициативной группы участников клинических испытаний препарата Андрей Криницкий.

«Вектор» в мае должен был предоставить промежуточный отчёт в Минздрав. В ведомстве говорили, что им отчёт был предоставлен. «Вектор» также обещал поделиться им с нами, но так этого и не сделал. В Минздраве нас также не торопятся ознакомить с отчётом, — рассказал Криницкий.

Он добавил, что «Вектор» также должен был, согласно контракту, поделиться с ними до конца апреля результатами испытаний и также не сделал этого. Это стало одной из причин публикации открытого письма к президенту Владимиру Путину с просьбой провести независимую проверку препарата.

Ранее в инициативной группе участников клинических испытаний «ЭпиВакКороны» заявили, что им известны случаи, когда после вакцинации препаратом человек тяжело болел или умирал.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 13 октября 2020 года. Она уже применяется для вакцинации населения.