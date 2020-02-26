Федеральная антимонопольная служба нашла незаконную рекламу алкоголя в шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». По данным ведомства, в выпуске от 24 октября 2019 года на заднем фоне стояла бутылка бурбона определённой марки.
Кроме того, в передаче прозвучал диалог о вечеринках в честь 225-летия марки,
Сотрудники службы возбудили дело о нарушении запрета на рекламу алкоголя и предписали выписать штраф. В настоящий момент указанные фрагменты в передаче отсутствуют.
Ранее NEWS.ru писал, что ФАС возбудила дело о недостоверной рекламе против компании «Отисифарм», которая продвигала свой препарат «Арбидол» как средство против нового коронавируса COVID-19.
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