https://static.news.ru/photo/f8fef458-58b2-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Чеснокова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба нашла незаконную рекламу алкоголя в шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». По данным ведомства, в выпуске от 24 октября 2019 года на заднем фоне стояла бутылка бурбона определённой марки.

Кроме того, в передаче прозвучал диалог о вечеринках в честь 225-летия марки, сообщается на сайте ФАС. Там отмечается, что индивидуальный предприниматель заключил договор о рекламе с производителем напитка.

Сотрудники службы возбудили дело о нарушении запрета на рекламу алкоголя и предписали выписать штраф. В настоящий момент указанные фрагменты в передаче отсутствуют.

Ранее NEWS.ru писал, что ФАС возбудила дело о недостоверной рекламе против компании «Отисифарм», которая продвигала свой препарат «Арбидол» как средство против нового коронавируса COVID-19.