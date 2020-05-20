Интернет-омбудсмен предупредил о крахе Рунета, если заблокировать YouTube

https://static.news.ru/photo/9fd222f0-9aa8-11ea-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В случае если видеохостинг YouTube будет заблокирован в России, одним лишь этим сервисом дело не ограничится. Как карточный домик, рухнет половина русского интернета, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Если запустить механизм, станет невозможна работа навигаторов и карт Google Maps, почтовой службы GMail, службы для видеоконференций Google Meet и многих других сервисов, предупредил специалист.

Если начать блокировать YouTube, автоматически заблокируется и Google, на котором базируется много мировой инфраструктуры Интернета. Тогда проблемы возникнет у доброй половины отечественных сайтов, поскольку они так или иначе ссылаются на сервисы Google, — объяснил Мариничев в эфире радио «Комсомольская правда».

Несмотря на такие последствия, он высказал опасения, что суд вполне может вынести решение по блокировке видеохостинга, так как текущее законодательство позволяет это сделать.

Судебное разбирательство, как писал NEWS.ru, начато по иску компании Ontarget, которая разрабатывает тесты для оценки персонала. Компания подала иск в Мосгорсуд иск о блокировке после появления в YouTube видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Прежде компания уже выигрывала суд у сервиса по поводу того же контента.