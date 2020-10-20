Интернет и связь могут подорожать в России

https://static.news.ru/photo/f6321570-1306-11eb-84ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост требований к качеству и скорости Интернета в России приведёт к повышению цен на связь, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. Он отметил, что операторам приходится инвестировать в модернизацию сетей.

Кроме того, на рост цен влияют обязательства перед госорганами и стоимость иностранного оборудования при падении курса рубля, передаёт «Вечерняя Москва».

Рост спроса и требований к скорости, отказоустойчивости и качеству интернета привел к тому, что операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне. Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году, — подчеркнул эксперт.

Плуготаренко добавил, что в настоящий момент Интернет в России остаётся одним из самых дешёвых и быстрых в мире. Избежать роста цен помогут дотации государства и увеличение производства российского оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что в России на 4% снизилась доля семей, у которых есть компьютер. Если в 2018 году она составляла 72,4%, то в 2019 году этот показатель упал до 69,4%.