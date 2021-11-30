Депутата Рашкина госпитализировали

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты, попал в больницу на нервной почве. Из-за этого у него обострилась глазная болезнь, вчера была проведена операция, сообщил NEWS.ru источник в окружении Рашкина. Никаких сведений о возможном графике следственных действий в его отношении на данный момент нет.

Попал больницу. Вчера была проведена операция. Деталей не знаю пока. Но фоне всех последних событий у него сильно пошатнулось здоровье, — отметил собеседник.

По его словам, депутат пока не выходит на связь.

В настоящее время он не на связи. Знаю, что в больнице. Вероятно, в ЦКБ. Летом он уже попадал туда и учинена уже была одна операция на почках, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Депутата частично лишили неприкосновенности 25 ноября. За это время не предпринималось в его отношении никаких действий, хотя коллеги Рашкина ждут обысков в офисах и судебного решения о мере пресечения. При этом они не исключают, что дело могут «подвесить», чтобы самого Рашкина полностью политически дезактивировать.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, сочли его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.