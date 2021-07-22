Instagram заблокировал страницу «Проекта»

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект», которое российские власти признали нежелательной организацией. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный редактор СМИ Роман Баданин (признан российскими властями СМИ-иноагентом).

Он напомнил , что такое решение было принято спустя сутки после признания «Проекта» «тем, чем они его там признали». На момент блокировки у страницы было 20 тысяч подписчиков.

Соцсеть удалила аккаунт навсегда, объяснив это нарушением норм сообщества. Однако сервис не разъяснил, какие именно нормы были нарушены и кто на это пожаловался.

Полагаем, Роскомнадзор, Бородины (Виталий Бородин — активист, который пожаловался на «Проект» властям. — NEWS.ru), Ионовы (Александр Ионов, после жалобы которого иноагентом признали издание «Медуза». — NEWS.ru) и прочие сейчас натруженными руками пишут доносы и на все наши прочие соцсети. В свете уже принятых решений полагаю, что большие компании и тут пойдут у клоунов на поводу, — добавил Баданин.

Сейчас при попытке попасть на страницу «Проекта» в Instagram появляется сообщение, что аккаунт недоступен.

15 июля «Проект» был признан властями нежелательной организацией. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность «предстaвляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Кроме того, Минюст добавил в реестр СМИ — иностранных агентов пятерых журналистов издания, включая главреда Баданина.