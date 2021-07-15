Генпрокуратура признала НПО «Проект медиа» нежелательной в России

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Частичные ограничения не дают столь быстрого эффекта, как тотальный локдаун. Об этом Lenta.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, комментируя предложение главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни из-за роста летальных случаев от COVID-19.

Говорин отметил, что в России вакцинация идёт «существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран». По его мнению, локдаун гораздо эффективнее в борьбе с распространением коронавируса, чем введение ограничений. Для этого...