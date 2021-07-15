Генпрокуратура признала НПО «Проект медиа» нежелательной в России
Александр Чеков
Александр Чеков
17:16, 15 июля 2021
Генпрокуратура РФФото: NEWS.ru
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Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации (НПО) «Проект медиа». Об этом сообщает ТАСС.
Журналисты издания внесены в реестр иноагентов.
В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа») (США), — цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.
Отмечается, что деятельность организации «предстaвляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». «Проeкт медиа» станет 41-й иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелатeльной.
Ранее Минюст России включил в список нежелательных пять европейских неправительственных организаций.
В перечень вошли чешская «Компания свободы информации з.с» (Spolecnоst Svobody Informace, Z.S), французский «Европейский выбор» (Europeаn Choice), британские Оксфордский российский фонд (Oxfоrd Russia Fund) и Фонд «Будущее России» (Futurе of Russia Foundation), а также Фонд Ходорковского (Khodorkоvsky Foundation).