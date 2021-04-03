Иностранцы восхитились российскими врачами, оперировавшими во время пожара

https://static.news.ru/photo/5d6b29e0-950a-11eb-8e49-96000091f725_660.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

Иностранцев восхитила работа российских врачей в Благовещенске, которые продолжили проводить операцию, несмотря на начавшийся в здании больницы пожар. Некоторые отметили, что после такого поступка в медицинском учреждении необходимо организовать праздник.

Инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Операция в кардиохирургическом центре началась в 08:00 утра по местному времени, а сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 12:00. Решение остаться в операционной и продолжать работать принял заведующий кардиологическим отделением хирург Валентин Филатов, и только когда пациенту уже ничего не угрожало, операционная бригада эвакуировалась вместе с ним.

Пользователи иностранного портала Reddit восхитились российскими врачами. Многие из них выразили докторам «респект». Один из комментаторов отметил, что российские кардиологи «очень круты». Другой пользователь добавил, что они «ещё круче».

Какие ещё варианты были? Думаю, что любой врач предпочёл бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились, — выразил своё мнение один из юзеров.

Как ранее передавал NEWS.ru, благовещенские врачи рассказали, что хирургическое вмешательство нельзя было прервать. Несмотря на дым и экстренную эвакуацию персонала и пациентов, операционная бригада успешно провела аортокоронарное шунтирование, и только потом они покинули помещение вместе с пациентом.