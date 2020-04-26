Инфекционист восхитился осведомленностью Путина о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/6a0f9f66-87c1-11ea-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Директор детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин заявил, что его поразила осведомлённость президента России Владимира Путина о коронавирусе.

Поразило то, насколько он прекрасно информирован о самом заболевании. Высокий уровень, который далеко не у каждого профессионального медика есть. Мы говорили на таком профессиональном языке, — вспомнил эксперт телефонный разговор с главой государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания того, над чем работает, то же самое касается вирусологии.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.