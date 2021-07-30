Инфекционист рассказала о симптомах COVID у детей

О заболевании ребёнка коронавирусом могут свидетельствовать затруднённое дыхание, западание межреберий, длительная лихорадка и ряд других признаков. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказала главный детский инфекционист Северной столицы Елена Дондурей.

В первую очередь это симптомы дыхательной недостаточности: частое и/или затруднённое дыхание в покое или при беспокойстве ребёнка, западание межреберий и надключичной ямки, раздувание крыльев носа, кряхтящее или стонущее дыхание, — пояснила специалист.

Она также отметила, что хрипы при дыхании заболевшего ребёнка могут быть слышны на расстоянии, он может совершать кивательные движения головой в такт дыханию.

Врач порекомендовала родителям обратить внимание на изменение цвета кожи и слизистых у ребёнка. При заболевании они могут побледнеть или приобрести синеватый оттенок. Ещё одним симптомом является продолжительная и плохо переносимая лихорадка.

Ранее доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская рассказала, что высокая температура, слабость и общий упадок сил при достаточно лёгком течении коронавируса могут свидетельствовать о будущем ухудшении умственных способностей. По её словам, такие пациенты жаловались на ощущение полной эмоциональной истощённости, у них наблюдалась сильная рассеянность и забывчивость.