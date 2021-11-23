Инфекционист рассказал, как привиться от COVID купившим QR-код россиянам

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал URA.RU, что человеку, купившему поддельный QR-код, придётся признаться в приобретении подделки, чтобы вакцинироваться по-настоящему. Тогда запись о прививке будет удалена из системы и появится возможность поставить вакцину. В противном случае система не пропустит повторную вакцинацию раньше чем через полгода.

Если человек в больнице не скажет, что купил поддельный QR-код, и попробует вакцинироваться с посылом, что хочет поставить ещё прививку, то сделать инъекцию не получится, так как система её не пропустит. Это единая база и врач видит, что человек уже поставил прививку, — пояснил Акинфиев.

При этом бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что люди с поддельной справкой могут обратиться в частную клинику и сделать себе настоящую прививку за деньги.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что выдача QR-кодов должна быть обеспечена всем людям, которые имеют достаточный уровень антител. По мнению эксперта, важен не способ получения антител, а то, что они есть.

Источники в правительстве отмечают, что власти в ближайшее время могут принять такое решение. Активными сторонниками в этом вопросе являются представители российской элиты, так как многие их них привились западными вакцинами, которые в России не признают.