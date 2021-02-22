Инфекционист предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/0dc834da-75d6-11eb-9f21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус в России ещё не побеждён и в ближайшие месяцы стоит ожидать роста показателей заболеваемости COVID-19.

Через 1,5–2 месяца, в середине апреля, мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости, — сказал медик в эфире телеканала «Москва 24».

Тимаков допустил, что весной в Россию может прийти британский штамм коронавирусной инфекции. Специалист подчеркнул, что всплеск заболеваемости может быть очень сильным, если россияне не будут соблюдать рекомендации медиков и властей.

Инфекционист предположил, что соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки гражданам РФ придётся до начала лета. Регионы в средней полосе смогут отказаться от ограничений в июне, субъекты с тёплым климатом — в начале мая, спрогнозировал Тимаков.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать. По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить. В свою очередь главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики, несмотря на снижение заболеваемости.

По данным на утро 23 февраля, в стране зафиксировано 11 823 новых случая COVID-19 в 84 регионах и 417 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в России стали 84 047 заболевших. Под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 589 083 человека.