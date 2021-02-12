Врач допустил, что весной в РФ не случится вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/d5908424-6e54-11eb-a07f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский заявил, что весной 2021 года нового пика заболеваемости COVID-19 в России может и не последовать.

По его словам, позитивно влияет на ситуацию постепенное расширение вакцинации и то, что коронавирус в стране успешно учатся лечить, сообщает агентство ПРАЙМ.

При этом Серебрянский усомнился, что приём для повышения иммунитета БАДов и витаминов способен сократить риск заразиться смертоносной инфекцией. Однако польза от этого возможна.

Существует множество сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т.п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания. Поэтому принимать витаминные комплексы, заниматься спортом и в принципе следить за своим здоровьем будет совсем не лишним, — подчеркнул Серебрянский.

Он добавил, что приём БАДов и витаминных препаратов может вызвать гипервитаминоз, поэтому необходима предварительная консультация врача.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. По его словам, к этому вынуждает то, что так называемый коллективный иммунитет в обществе пока не сформирован и в России «только началась программа вакцинопрофилактики».