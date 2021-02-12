Инфекционист призвал не обольщаться спадом эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/107e357e-6e03-11eb-94cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам следует продолжать соблюдать меры профилактики коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов

По его словам, к этому вынуждает то, что так называемый коллективный иммунитет в обществе пока не сформирован.

Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадёживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть. Почему? Потому что вот та иммунная прослойка, о которой мы говорили, она пока еще маленькая, — приводит слова Чуланова РИА Новости.

Он отметил, что в России «только началась программа вакцинопрофилактики».

Ранее, как писал NEWS.ru, инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что отказываться от ношения защитных масок пока рано, так как сейчас существует большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу и пока не переболевших.