Инфекционист предрек новую волну COVID-19 в России Инфекционист Тимаков предрек новую волну COVID-19 в России через несколько недель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно через две-три недели в России может начаться новая волна коронавирусной инфекции, которая придет в страну из Китая, предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков. В интервью НСН он отметил, что это связано с постоянными туристическими потоками летом из КНР в Россию. По его словам, у россиян уже есть перекрестный иммунитет, который защитит от тяжелого течения заболевания.

Все будет происходить приблизительно параллельно с разницей в две-три недели. Однако у нас уже есть перекрестный иммунитет. Он связан и с естественным иммунитетом, и с искусственным иммунитетом после вакцинации. Даже если будет серьезный рост заболеваемости, тяжелых случаев ковида мы не увидим, — подчеркнул специалист.

По его словам, рост обычного ОРВИ настораживать россиян не должен. Инфекционист добавил, что наращивать темпы вакцинации от COVID-19 на данный момент бессмысленно. Это связано с тем, что в России нет вакцины, которая сможет справиться с новыми штаммами коронавируса на достаточно высоком уровне.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее призвала не забывать о существовании COVID-19. По ее словам, коронавирус с момента своего появления активно мутирует, в том числе появляются более заразные варианты.