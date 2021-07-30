Инфекционист объяснил случай, когда COVID-19 почти год «жил» в пациентке

В организме россиянки COVID-19 находился в течение рекордных 318 дней. Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков прокомментировал этот случай Lenta.ru.

Специалист считает, что это в первую очередь связано с индивидуальным иммунным ответом пациента. Вирус успешно маскировался от антител и от T-клеточного иммунитета, постоянно мутируя.

Именно поэтому у пациентов, у которых есть разные иммунодефицитные состояния, вирусы могут находиться в организме длительное время. Я знаю много примеров, когда они сохраняются по три месяца, — этот случай уникальный, можно сказать, рекорд, — цитирует его издание.

Как считает Tимаков, данный случай показывает, что вакцинацию от корoнавируса надо проводить препаратами, которые формируют не только антитела, но и T-клеточный иммунитет. По его мнению, это препараты, которые имитируют виpусный процесс, — векторные вакцины и мPНК-вакцины.

Ранее Тимаков заявил, что после перенесённого коронавируса иммунитет держится полгода. Но если даже через полгода показатель антител остался высоким, это могут быть уже неактивные антитела, они не защитят от болезни. Если же симптомов COVID-19 не было, а человек узнал о прошедшей болезни по анализам, иммунитет мог и не выработаться.