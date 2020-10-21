Инфекционист Минздрава назвал перчатки избыточной мерой и сразу передумал

https://static.news.ru/photo/6aea4dd6-13d1-11eb-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что перчатки — избыточная и неэффективная мера по сравнению с антисептиками. Спустя несколько часов он сказал, что оба метода защиты равноценны.

Днём 21 октября Чуланов рассказал, что ношение перчаток является избыточной и неэффективной мерой, так как многие неправильно их используют. Если бы каждый человек обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, перчатки были бы не нужны. По его словам, некоторые снимают перчатки после использования и кладут в карман, чтобы снова их надеть, что создаёт дополнительные риски инфицирования.

Позднее он в интервью РИА Новости отметил , что перчатки и антисептики являются равноценными мерами борьбы с заражением.

Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей, и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах, — подчеркнул эксперт.

По его словам, эти места могут быть источниками инфекции. В связи с этим маски надевать всё же необходимо.

В общественном месте как руки, так и перчатки можно обрабатывать кожным антисептиком. Но всё-таки мы должны помнить, что перчатки — это одноразовые средства защиты. Нельзя использовать матерчатые перчатки, которые часто используют много раз. Люди надевают эти перчатки, потом снимают, кладут в карман, затем надевают снова и подолгу носят. К сожалению, это может только способствовать инфицированию, — считает специалист.

Чуланов добавил, что руками в перчатках не следует прикасаться к лицу и слизистым, а снимать их нужно правильно — за манжет одной рукой и вывернуть, чтобы заражённые поверхности остались внутри.

Как писал NEWS.ru, главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская предупредила, что ношение маски на подбородке является «плохой услугой» для себя и окружающих.