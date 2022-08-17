Иммунолог предупредил об особенностях повторного заболевания COVID-19 Иммунолог Крючков: при повторном заражении COVID-19 болезнь может протекать тяжелее

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Каждое следующее заражение COVID-19 может оказаться более тяжелым, чем предыдущее. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Он отметил, что доминирующие в настоящее время линии штамма «омикрон» гораздо менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, чем штамм «дельта», однако повторное заболевание может пагубно отразиться на организме.

Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека, — сказал специалист.

Он отметил, что такая ситуация может быть связана с последствиями воздействия вируса на организм, компенсаторные возможности которого не безграничны.

Для того, чтобы избежать осложнений, иммунолог рекомендует делать прививку и носить маску.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава РФ по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов предупредил, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие инсультов, инфарктов и заболеваний сердца.