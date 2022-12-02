Иммунолог предупредил об опасности употребления алкоголя при коронавирусе Иммунолог Болибок: употребление алкоголя при COVID-19 грозит инфарктом и инсультом

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Употребление алкоголя при заболевании COVID-19 крайне опасно, так как резко повышает риск инфаркта и инсульта, рассказал «360» иммунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что коронавирус резко увеличивает риск образования тромбов, а алкоголь повышает свертываемость крови. Эксперт пояснил, что из-за этого существенно растет вероятность внезапных тромбозов.

Коронавирус — это инфекция, которая повреждает прежде всего внутреннюю оболочку сосудов <...>, резко повышается тромбообразование на поверхности сосудов, артерий и вен. А если мы еще и алкоголь принимаем, то он еще сильнее повышает свертываемость. Одно на другое наслаивается, и это может давать эффект внезапных тромбозов, то есть внезапный инфаркт, внезапный инсульт, — заключил Болибок.

Иммунолог добавил, что алкоголь также оказывает разрушительное воздействие на иммунную систему и снижает устойчивость организма к COVID-19. Также врач добавил, что безопасной дозы алкоголя не существует и риски для организма растут «с каждым выпитым бокалом».

Врач Александр Мясников ранее сообщил, что россиянам нужно бросить курить, а также измерять давление на регулярной основе, чтобы избежать инсульта. Он отметил, что спровоцировать инсульт могут повышенный уровень холестерина и глюкозы, малоподвижный образ жизни, гипертония и наследственные заболевания. Врач посоветовал россиянам в первую очередь обратить внимание на артериальное давление.