Иммунолог предупредил о страшных последствиях заболевания корью Иммунолог Болибок: после заболевания корью иммунитет перестает сопротивляться инфекциям

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Заражение корью в перспективе может нанести серьезный урон защитным системам организма, заявил в интервью «Говорит Москва» иммунолог Владимир Болибок. Особенно часто человек после того, как переболел корью, подвержен тяжелому течению пневмонии. Самые обычные инфекции могут стать для него летальными.

Корь и взрослым, и детям грозит тем, что, после заболевания в течение шести месяцев развивается паралич иммунной системы, так называемая коревая анергия. И человек начинает цеплять все подряд, любая инфекция его может поразить. Резко падает иммунитет именно после заболевания корью, не после прививки, — пояснил доктор.

Ранее сообщалось, что два московских вуза перевели часть студентов на удаленным формат обучения из-за того, что они контактировали с человеком, у которого в последствии обнаружили корь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтверждала, что в 44 регионах страны наблюдается рост числа заражений опасной болезнью. Но о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн посетовал на то, что рост числа случаев выявления кори связан с тем, что количество антипрививочников выросло после пандемии коронавируса.