Иммунолог предупредил о новой волне коронавируса

Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что следующий подъём заболеваемости коронавирусом в России может начаться в конце января. По его словам, ожидать подобного до и сразу после Нового года не стоит, сообщает радио Sputnik.

С учётом линии «омикрон», которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января — началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом, — отметил иммунолог.

Он считает, что в отличие от осенней волны COVID-19 следующему всплеску распространения инфекции будет способствовать штамм «омикрон».

То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении «дельты» «омикроном». Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца «омикрон» вытеснит «дельту» и будет доминировать, — пояснил Крючков.

Подготовиться к новой волне следует заранее, уверен он. Лучше всего в это время пройти вакцинацию или ревакцинацию.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «омикрон» во время одной из мутаций мог приобрести часть генетического материала респираторного вируса, вызывающего простуду. Генетическая последовательность «омикрона» не встречается ни в одной из более ранних версий COVID-19, однако её фиксируют во многих других вирусах. Кроме того, она постоянно находится в геноме человека, сообщили специалисты компании Nference.