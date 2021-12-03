Учёные предположили, что в «омикроне» присутствует фрагмент генома человека

Новый штамм коронавируса «омикрон» во время одной из мутаций мог приобрести часть генетического материала респираторного вируса, вызывающего простуду. Генетическая последовательность «омикрона» не встречается ни в одной из более ранних версий COVID-19, однако её фиксируют во многих других вирусах. Кроме того, она постоянно находится в геноме человека, сообщили специалисты компании Nference, чьё исследование опубликовано на сайте OSF Preprints.

Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, — объяснил руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан из Кембриджа, американский штат Массачусетс.

По его мнению, вирус сможет проще переходить от одного организма к другому. В то же время заболевание будет протекать легко или и вовсе бессимптомно.

Учёные предположили, что мутация появилась в клетках лёгких или желудочно-кишечного тракта, так как они могут одновременно содержать и COVID-19, и вирус простуды. В таких условиях может происходить вирусная рекомбинация, когда разные патогены создают копии с фрагментами друг друга.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что «омикрон»-штамм не успеет массово распространиться до Нового года и вполне может привести к окончанию пандемии. Профессор центра Гамалеи обратил внимание на высокую заразность нового штамма, который способен вытеснить «дельту».