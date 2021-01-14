Иммунолог оценил возможность ещё одной волны COVID-19

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Замглавы ФСИН Анатолий Якунин прокомментировал обращение управления ведомства по Москве в суд о замене вида наказания политику Алексею Навальному, срок условного заключения которого истёк 30 декабря 2020 года. Он заявил, что подобные действия — «обычная практика» по отношению к людям, допустившим «систематические грубые нарушения».

Это обычная практика, все перед законом должны быть равны, — сказал он, отметив, что ФСИН пока только направила материалы в суд. По его словам, в течение 2019 года суды больше...