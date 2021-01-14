Иммунолог оценил возможность ещё одной волны COVID-19

https://static.news.ru/photo/a1a2f16a-56cb-11eb-a363-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что весной 2021 года ещё одной волны коронавируса не будет. По его словам, к тому времени у россиян сформируется достаточный уровень иммунитета.
Уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если всё прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнёт, то мало не покажется, — отметил врач в беседе с РИА Новости.
Также Жемчугов считает, что благоприятно на ситуацию повлияет солнечная погода, поскольку ультрафиолет для коронавируса «хуже, чем мороз».
Ранее NEWS.ru сообщал, что отмеченный в России спад в выявлении новых случаев коронавируса будет длиться ещё две недели, заявил Владислав Жемчугов. По его словам, на ситуацию благоприятно влияет погода, поскольку морозы губительны для коронавируса. Иммунолог добавил, что резкого подъёма заражений уже, скорее всего, не произойдёт.