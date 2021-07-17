Иммунолог объяснил, почему сейчас не третья волна COVID

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов уверен, что третьей волны коронавируса в России нет. Процесс распространения болезни непрерывен, и сейчас наблюдается один из его всплесков, передаёт слова врача ТАСС.

Я не считаю, что какие-то волны существуют, это все просто всплески. Процесс эпидемический или пандемический един, пока все не переболеют и не создастся иммунная прослойка, — сообщил Жемчугов.

Он считает, что пандемия прекратит развиваться, когда 70 процентов населения переболеют или будут привиты. До тех пор возможны новые всплески заболеваемости.

Ранее доктор биологических наук Нурбубу Молдогазиева предсказала окончание пандемии в 2022 году. Он уточнила, что это будет зависеть от успешности вакцинации. По поводу нынешнего прироста заболеваемости Молдогазиева сказала, что пика он ещё не достиг.