Иммунолог назвала способ борьбы с аллергией на кошек Иммунолог Ермакова: вылечить аллергию на кошек поможет иммунотерапия

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Аллергия на кошек не пропадет сама, для ее лечения можно пройти курс аллерген-специфической иммунотерапии, если для этого есть показания, рассказала иммунолог, врач высшей категории Злата Ермакова. Несмотря на распространенный миф, заболевание не пройдет, если побрить животное, добавила она в беседе с РИАМО.

По статистике, у 30-35% людей с атопией [ненормальной реакцией организма на распространенные аллергены] возникают реакции на аллергены собак или кошек. Для лечения аллергии на животных проводится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это эффективный метод, но применять его можно только при наличии подтвержденных IgE-зависимых аллергических реакций, — пояснила врач.

Ермакова предупредила, что аллергию может вызывать не только шерсть животного, но и эпидермис, выделения и слюна, поэтому стрижка кошки не решит проблему. Если в анамнезе имеются аллергические реакции на животных, то решение о покупке питомца нужно принимать только после консультации с аллергологом и прохождения аллергообследования, посоветовала специалист.

Аллерголог Ирина Ярцева ранее рассказала, как обезопасить себя от аллергии дома. По словам специалиста, необходимо регулярно делать уборку, протирать поверхности от пыли и стирать одержу, а также можно приобрести гипоаллергенную подушку, которая не притягивает микробов. Она добавила, что большинство микроорганизмов, которые обитают в квартире, не опасны для аллергиков.