Имитация психической болезни не спасла пенсионера от дела об изнасилованиях В Якутске пенсионер пытался имитировать психическое расстройство, чтобы не отвечать за изнасилования

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В Якутии 68-летний мужчина предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу о сексуализированном насилии против пяти женщин и несовершеннолетних девочек, передает пресс-служба республиканского СУ Следственного комитета. Мужчине не удалось избежать наказания, хотя он пытался имитировать психическое расстройство во время следствия.

Мужчина не признал вину в инкриминируемых деяниях, пытался уйти от ответственности, имитируя психическое отклонение, но в ходе расследования проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на восстановление картины всех эпизодов, — говорится в сообщении Следкома.

Следствие установило, что в 2018 году мужчина, подмешав в пищу знакомым девушкам вещество, от которого они теряли сознание, насиловал их. В течение 2021 и 2022 года он под благовидным предлогом заманивал к себе домой школьниц и насиловал их. При этом одну несовершеннолетнюю он удерживал в квартире, не давая возможности покинуть помещение.

Обвинение в отношении насильника составлено по двум статьям, в том числе с учетом несовершеннолетнего статуса потерпевших, их беспомощного состояния и незаконного лишения свободы. Прокуратура уже направила обвинительное заключение в суд для рассмотрения дела по существу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы. При обыске в квартире мужчины обнаружили несколько свертков с наркотиками, весы и пакеты для фасовки запрещенных веществ. Предполагается, что он занимался их распространением.