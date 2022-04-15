«Им не хочется смотреть»: жительница Новосибирска рассказала об облысении

Людям непривычно видеть лысую девушку с татуировкой на голове, рассказала Виктория Гацо из Новосибирска KP.RU. Она столкнулась с алопецией и потеряла волосы после родов. Родственники и знакомые долго об этом не знали, родители считали позором, поддержал только муж.

Дети к такому образу привыкли, хотя иногда забывают о его причине и спрашивают, зачем мама отстригла волосы.

Окружающие реагируют бурно — и в Новосибирске, и в Москве, и в Питере. Бывает, люди следуют за мной, что-то шепча. Некоторые орут на всю улицу и показывают пальцем в мою сторону. Многие пишут, чтобы я надела платок. Мол, им не хочется смотреть на мою лысину. Я стараюсь прикрывать голову: устаю от такого внимания. У меня в коллекции шесть париков и три платка под разные образы, — рассказала Гацо.

В 2019 году она сделала на голове татуировку, это помогло в работе моделью: она представляла коллекцию одежды и снималась в клипе. Хотя сейчас девушка думает её свести, ей больше нравится ходить в парике или платке. Также Виктория работает медсестрой и развивает свой аналог «Авито».

Что касается отношений, потеря волос ей не мешает.

У меня были и муж, и любовник, и куча поклонников из разных стран. Наверное, это не от волос зависит, а от внутреннего содержания, — сообщила она.

Ранее актёр Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока на сцене, когда тот пошутил над побритой головой его жены Джейды Пинкет-Смит. Она страдает от алопеции.